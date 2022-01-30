لبنان

أطفال دون الـ5 سنوات يُصابون بـ"كورونا" في هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2022 | 07:42
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كشف أحد الأطباء في الهرمل أنّه تم  تسجيل إصابات عدة لاطفال دون الـ5 أعوام ب"كورونا"، مع عوارض ظاهرة، وسط تخوف من نقل هذه العدوى الى عائلاتهم. ويرجح الطبيب أن يكون السبب في ذلك استهتار بعض المدارس في المنطقة بالإجراءات الوقائية.
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