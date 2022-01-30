لبنان

يروجان المخدرات... اليكم ما حصل (صورة)

Lebanon 24
30-01-2022 | 08:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (م.ف) لقيامه بترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزته كمية منها (حشيشة الكيف، الماريجوانا، باز الكوكايين، كريستال الكوكايين)، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في المنطقة عينها المواطن (أ.ص) لترويجه المخدرات وتوزيع حبوب مخدرة خصوصاً على طلاب المدارس والجامعات، وافتعال إشكالات. وقد ضبطت بحوزته كمية من مادة الهيرويين ومبلغ مالي.
سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
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