بيرم: عازمون على عدم تحميل الناس أي ضرائب جديدة

رعى وزير العمل مصطفى بيرم، حفل افتتاح المركز الطبي لجمعية الزرارية الخيرية، في حضور إضافة الى بيرم عدد من علماء الدين، عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتور خليل حمدان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، رئيس بلدية الزرارية الدكتور عدنان جزيني، رئيس مصلحة الصحة في الجنوب جلال حيدر، رؤساء بلديات ومخاتير، رؤساء جمعيات وفاعليات إجتماعية واقتصادية وتربوية وسياسية.بيرموألقى راعي الحفل الوزير بيرم كلمة أشاد فيها بالجمعية، وأعرب عن سعادته باطلاق المركز الطبي، وقال: "نحن في الحكومة من أجل العمل ووضع الاولويات في إطارها الصحيح، بالرغم من الظروف التي يمر بها البلد إلا اننا عازمون على عدم تحميل الناس أي ضرائب جديدة في اطار الموازنة العامة وهذا ما تحقق حتى الان في جلسات مناقشة الموازنة داخل مجلس الوزراء".وختم بيرم منوها ب"المبادرات المجتمعية التي تهدف الى الحد من مضاعفات الازمات ويبقى على الدولة ان تبادر لوضع الحلول للمشاكل الكبيرة".بعدها توجه الحضور الى مبنى المركز الطبي لاعلان افتتاح المركز وجالوا في أقسامه.