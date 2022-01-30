في طرابلس... الفروج المشوي بـ 100 الف (صورة)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن توافد المواطنين بشكل كبير الى احد محلات بيع الدجاج في منطقة الزاهرية في طرابلس تزامناً مع قيامه ببيع الفروج المشوي بـ 100.000 ليرة لبنانية.