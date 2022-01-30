لبنان

"كورونا" يقفل أبواب هذه المدرسة

Lebanon 24
30-01-2022 | 08:28
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صدر عن مدرسة راهبات العائلة المقدسة المارونيات في طرابلس (عبرين)، البيان التالي:

حضرة أهالي تلامذتنا الكرام 

بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، يهمّ إدارة المدرسة أن تحيطكم علما بأنّ التعلّم سوف يكون عن بعد طيلة الأسبوع المقبل من ٣١ كانون الثاني لغاية ٣ شباط ٢٠٢٢ ضمنا للأسباب التالية: 
-غياب عشرة من أفراد الهيئة التعليميّة لإصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم مصابين.   
- إصابة عدد من التلاميذ بالإضافة الى المخالطين في المنزل أو في المدرسة. 

ملاحظة: نشدد على وجوب الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين وتجنّب التجمّعات والاماكن المكتظّة.  

تذكير :التواصل مع ممرضة المدرسة على الرقم ‪432285-76‬ عند التأكد من إصابة مثبتة لدى الاهل أو لدى التلاميذ.  

آلية التعلم عن بعد: 
* تصلكم يوميا المفكرة المدرسيّة عبر تطبيقTimeline  
* سيتم إرسال تسجيل شرح الدروس والتمارين عبر التطبيق نفسه. 
* يطلب الإلتزام الجدّي بمتابعة المفكرة والدروس خلال هذا الاسبوع.  

تفتح المدرسة إداريا طيلة الاسبوع أثناء الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

يستأنف التعليم الحضوري لجميع التلاميذ يوم الاثنين الواقع فيه ٢٠٢٢/٢/٧.
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