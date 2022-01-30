لبنان

في هذه المنطقة... المواطنون يودّعون الحفر (صور)

Lebanon 24
30-01-2022 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام وزارة ىالأشغال العامة بتزفيت الحفر المنتشرة تحت جسر سبلين في صيدا.
 
ويأتي تحرك وزارة الأشغال بعد سلسة مناشدات من قبل أهالي المنطقة.
 
يذكر انه تم قطع الطريق في المحلة وتحويلها الى سبلين باتجاه صيدا.
 
 
 
 
 
 
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