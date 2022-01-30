في هذه المنطقة... المواطنون يودّعون الحفر (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام وزارة ىالأشغال العامة بتزفيت الحفر المنتشرة تحت جسر سبلين في صيدا.

ويأتي تحرك وزارة الأشغال بعد سلسة مناشدات من قبل أهالي المنطقة.

يذكر انه تم قطع الطريق في المحلة وتحويلها الى سبلين باتجاه صيدا.