لبنان

وزير خارجية الكويت: الرد اللبناني على الورقة الكويتية خطوة ايجابية

Lebanon 24
30-01-2022 | 09:10
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اعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب انه "تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية والامر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان".

وأضاف: " الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجيًا".

وأكد الصبّاح أن " الورقة شكلت أطارا لاجراءات بناء الثقة بين دول الخليج و ‎لبنان ويجري دراسة الردّ اللبناني الذي نعتبره خطوة ايجابية بحد ذاتها ".
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