اعتصام لمتعاقدي الرسمي في النبي عثمان

نفذ متعاقدو التعليم الرسمي بجميع مسمياتهم، إعتصاما بجانب الطريق الدولي بعلبك حمص في بلدة النبي عثمان في البقاع الشمالي وقطعوا الطريق لبعض الوقت على خلفية حرمانهم من بدل النقل والمنحة الاجتماعية، مطالبين بحقوقهم أسوة بغيرهم من القطاعات.وشارك في الاعتصام عدد من الطلاب وأهاليهم، وألقيت كلمات أبرزها لمدير متوسطة الزيتون الرسمية احمد خليل، شددت على إنصاف الأساتذة وتأمين حقوقهم لمتابعة العملية التربوية.