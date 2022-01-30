حملة تطعيم مجانية للقاحات الأساسية في الجاهلية

أقامت الرابطة الأدبية الاجتماعية الخيرية في الجاهلية وبلدية الجاهلية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الصحة العامة واليونيسف، حملة تطعيم مجانية للقاحات الأساسية من عمر 0 إلى 18 عاما.وشكر الأهالي الصليب الأحمر اللبناني والبلدية والرابطة و"حزب التوحيد العربي" على "إنجاح هذه الحملة من أجل خدمة البلدة".