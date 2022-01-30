مؤلم جدا... طفل يبحث عن الطعام بين النفايات (صورة)

رصدت كاميرا مندوبة "لبنان 24" احد الاطفال في شارع "البقّار" في طرابلس وهو جالس داخل حاوية للنفايات يبحث فيها عن طعام له ولعائلته التي تعيش في منطقة "القبة".



وفي المعلومات، تتكرر هذه المشهدية بشكل يومي في معظم أحياء مدينة طرابلس كما في مختلف المناطق اللبنانية، ما يدل بشكل مباشر على توّسع رقعة الفقر وازدياد نسب الفقرالشديد في صفوف المواطنين اللبنانيين.