المكتب التربوي لحركة امل: نقف دائما الى جانب الروابط والنقابات التربوية

صدر عن المكتب التربوي المركزي لحركة امل البيان التالي:فازت اللائحة المدعومة من حركة امل وحلفائها في انتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان التي جرت اليوم الاحد في 30-1-2022هنأ المكتب المكتب التربوي المركزي لحركة امل رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي على انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي مباركاً لاعضاء لائحة العمل النقابي الموحد . وشكر جميع الاساتذة على جهودهم ومشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية التي انتجت هذا النجاح .واكد المكتب التربوي المركزي وقوفه الدائم الى جانب الروابط والنقابات التربوية بالدفاع عن حقوق الاساتذة والمعلمين وحمل مطالبهم التي توجت بالعديد من الانجازات التربوية والنقابية .ويدعو المكتب كافة مكونات الرابطة الى السير على النهج الذي سارت عليه الروابط السابقة متابعا دوره الداعم لخطواتهم وتحركاتهم من اجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة والعمل مع كافة المعنيين في الدولة على تحقيق وتنفيذ كافة المطالب المحقة انصافا لاستاذ التعليم الثانوي الرسمي خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.