لبنان

"المعلومات" تعثر على سيارة مسروقة في المنية (صورة)

Lebanon 24
30-01-2022 | 11:53
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عثرت دورية من شعبة المعلومات في منطقة بحنين - المنية، على سيارة رباعية الدفع كانت سرقت منذ يومين من طرابلس.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن التحقيقات مستمرة لمعرفة السارقين. 
 
 
 
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