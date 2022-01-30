"المعلومات" تعثر على سيارة مسروقة في المنية (صورة)

عثرت دورية من شعبة المعلومات في منطقة بحنين - المنية، على سيارة رباعية الدفع كانت سرقت منذ يومين من طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن التحقيقات مستمرة لمعرفة السارقين.