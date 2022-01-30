انفجار في وادي الحجير.. ما الذي حصل؟

انفجرت قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الإسرائيلي في محمية وادي الحجير الطبيعية.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ الانفجار طال أحد الأشخاص الذي كان يعملُ على تقطيع الحطب في الأرض التي حصلت فيها الحادثة، إلا أن العناية الإلهية حالت دون إصابته بأي أضرار.

وإثر ذلك، جدّد اتحاد بلديات جبل عامل التذكير بأن بعض المناطق في المحمية ما زالت تحوي العديد من الألغام والقنابل العنقودية لا سيما في المناطق البعيدة عن الطرقات، وبالتالي يمنع الاقتراب منها حفاظاً على سلامة الجميع.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن أعمال قطع الأشجار والحطب ضمن نطاق المحمية غير قانونية، وتعرض من يقوم بها للملاحقة القانونية.

ودعا الاتحاد الجهات المعنية والقوى الأمنية الى تحمل مسؤولياتها لجهة منع المعتدين على الاملاك العامة وملاحقة ومعاقبة المتسببين في أعمال قطع الأشجار.