بالأرقام والتفاصيل.. هذه نتائج انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي

أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، اليوم، أنه بناء على دعوة الهيئة الادارية للرابطة، أجريت انتخابات الهيئة اليوم الاحد، في ثانوية زهية سلمان الرسمية المختلطة (بئر حسن).

وبنتيجة فرز الأصوات، بلغ عدد المقترعين 503 من أصل 577 مندوباً، واعتبرت فائزة لائحة العمل النقابي الموحد.