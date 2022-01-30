لبنان

توتر في طرابلس.. هذا ما جرى بجانب أحد المساجد

Lebanon 24
30-01-2022 | 12:51
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وقع إشكال في محلة الأسواق الداخلية - طرابلس بجانب مسجد الدهباء، بين المدعو "ن.م.د" من جهة وعدد من الاشخاص سوريين الجنسية من جهة أخرى. 

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تطوّر الاشكال الى اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي من قبل الاول من دون وقوع إصابات.
وعلى الأثر، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، في حين حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق الاشكال. 
وعرف لاحقاً أن الحادث سببه خلافات سابقة على عقار.
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