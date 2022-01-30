الجيش: زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 30/1/2022 اعتباراً من الساعة 1.37 ولغاية الساعة 9.14، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 متراً، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة. و تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".