لبنان

بو حبيب: لبنان بحاجة لاستعادة علاقاته التاريخية مع أشقائه العرب

Lebanon 24
30-01-2022 | 13:37
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صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية البيان الآتي:
قام وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. 
والتقى بو حبيب فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح و سلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى صاحب السمو امير دولة الكويت  الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية. 
كذلك، شارك بو حبيب اليوم في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان، مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. 
وكان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين، وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالاً لما ورد في الرد اللبناني.

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