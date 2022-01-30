لبنان

حفرة تتسبب بحوادث على اوتوستراد الزهراني.. وتحذير للسائقين

Lebanon 24
30-01-2022 | 14:08
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تسببت حفرة كبيرة وسط الاوتوستراد عند جسر الزهراني المؤدي الى بيروت، بوقوع عدد من حوادث السير، وانقلاب سيارات في المنطقة، ما تسبب بزحمة سير خانقة.
وعلى الفور انتشرت مجموعة من التحذيرات للسائقين بتوخي الحذر والتخفيف من السرعة على الاوتوستراد منعاً لوقوع المزيد من الحوادث.
 
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن وقوع حادث سير مروع على طريق الزهراني بسبب حفرة كبيرة في وسط الطريق ما أدى إلى جرح خمسة أشخاص. وهرعت إلى المكان فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التابع للإسعاف الرسالي ونقلوا الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
 
وأفاد احد الشهود العيان عن وقوع حوادث عدة جراء السرعة وعدم الانتباه للحفرة الكبيرة وسط الطريق.. لذلك علت المناشدات للمواطنين بغية توخي الحذر عند سلوك طريق صور الزهراني صيدا بسبب الحفرة الكبيرة. كما مناشدة المسؤولين معالجتها لتلافي مزيد من الحوادث والضحايا.
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