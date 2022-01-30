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لبنان
مشروع يهمّ شركات لبنان ويدرّ الأموال انطلق مؤخراً.. ما هو؟
Lebanon 24
30-01-2022
|
14:12
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أعلنت شركة "Lebanese Signature"، في بيان، أنه "بعدما وقع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مذكرة تفاهم مع شركة Lebanese Signature ممثلة بالشريك الإداري لودميلا مدور لتأسيس وتشغيل المتجر اللبناني الرقمي في الصين على منصة JD.com، بدأت الشركة بالتواصل مع كل الشركات اللبنانية واستلام طلبات المصدرين اللبنانيين والتنسيق معها كي تستطيع الأخيرة تسويق منتجاتها على المتجر اللبناني وتصديرها إلى الصين؛ وبذلك ستتمكن الشركات من دخول السوق الصيني الذي يعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية في العالم، حيث سيتم عرض منتجات أكثر من 40 شركة لبنانية دفعة واحدة".
وأكدت جويس معوض وهي الشريك المؤسس لشركة Lebanese Signature أنه "مهما عصفت بنا الظروف الصعبة، سنظل نحن اللبنانيين متكاتفين يدا بيد لمستقبل أفضل"، وأضافت: "ها نحن اليوم نساهم بشق طريق جديد لرفع اسم لبنان في العالم أجمع من خلال ادخال السلع اللبنانية في الاسواق العالمية. هذا المشروع يهدف إلى مساندة المصدرين اللبنانيين في الولوج الى أسواق جديدة ومهمة تعود بالفائدة إلى الاقتصاد اللبناني".
وأشارت إلى أن "هذه الشراكة اللبنانية - الصينية المهمة للاقتصاد اللبناني وقطاعه التجاري هي ولادة عمل وجهد دؤوب استمر لفترة عام تقريبا بعد تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر اجتماعا افتراضيا بالتعاون مع الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان لدى الصين جوزيف طنوس وبإشراف من الخبيرة الاقتصادية في الوزارة ريان دندش بهدف تعريف المصنعين والمصدرين اللبنانيين على مزايا إنشاء المتجر اللبناني الرقمي في الصين وأهميته للاقتصاد اللبناني وقطاعه التجاري".
يذكر أن "Lebanese Signature" لمؤسستيها لودميلا مدور وجويس معوض، هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومنصة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني من خلال تسويق البضائع اللبنانية على أنواعها كافة، وقد تم إنشاؤها لتمكين اللبنانيين المبدعين (المقيمين والمهاجرين) والاعتراف بمواهبهم في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم في خلق وظائف جديدة.
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