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لبنان
جلسة لمجلس الوزراء غداً لاستكمال دراسة الموازنة
Lebanon 24
30-01-2022
|
14:59
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يستأنف مجلس الوزراء، عند الساعة التاسعة من صباح غد الإثنين، دراسة موازنة العام 2022، وذلك في السراي الحكومي الكبير.
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