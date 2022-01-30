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لبنان
عن الدولار الجمركي.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
Lebanon 24
30-01-2022
|
15:08
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اعتبر وزير الأشغال علي حمية أن الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمس جيوب المواطنين وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت، مشيراً الى انه من المفترض أن تقر الموازنة نهاية الأسبوع على تحول بعدها إلى المجلس النيابي.
حمية وفي حديث عبر "الجديد" لفت الى ان وزارة الاشغال عملت في الموازنة على رفع الضرائب على الشركات لزيادة الإيرادات من مختلف المرافق العامة وزدنا إيراداتنا 370 مليون دولار من دون المساس بجيوب المواطنين، مشدداً على ان الحكومة تحرص على عدم تكليف المواطن اللبناني ضرائب إضافية والعجز في الموازنة واقع.
وقال: طلبنا من وزارة المالية رسم أكثر من سيناريو على أكثر من سعر للدولار الجمركي للإطلاع عليهم قبل الإتفاق على تحديد السعر الأنسب، مشيراً الى ان الوزيرين وليد نصار ووليد فياض اعترضا على صلاحية وزير المال بتحديد سعر صرف دولار الموازنة لكن الرئيس ميقاتي أبلغنا قبل بداية النقاش أن وزير المال طلب سحب هذا البند.
وأعلن حمية أنه طلب هبة من فرنسا تشمل 1000 باص للنقل العام وتلقيت رداً من الحكومة الفرنسية بالقبول لكننا سنستلمهم على دفعات لتقييم آلية التشغيل "كرمال ما يلاقوهم بالستوكات".
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