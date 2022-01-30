تفاصيل عن الورقة الكويتية للبنان.. هذا ما كشفه مستشار الرئيس ميقاتي

أكّد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل أن "زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصّباح إلى لبنان هي زيارة دعم تمّ الاتفاق عليها سابقاً"، مشيراً إلى أن "الورقة الكويتية التي قُدمت إلى لبنان هي عبارة عن أفكار للنقاش وليست مذكرة رسمية لتُعرض على مجلس الوزراء".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد" ضمن برنامج "وهلق شو"، اليوم الأحد، أوضح الجميّل أنه "غير صحيح أن لبنان أُعطيَ مهلة 5 أيام للرّد على الورقة الكويتية"، مؤكداً أن "زيارة الصّباح إلى لبنان منفصلة تماماً عن اجتماع وزراء الخارجيّة العرب".

ولفت الجميّل إلى أنه "خلال مؤتمر غلاسكو الذي عُقد قبل شهرين، كان هناك تأكيدٌ كويتي للرئيس ميقاتي على دعمِ لبنان"، موضحاً أنّ "الرّد اللبناني على الورقة الكويتية أكّد على احترام سائر القرارات الدولية، وقد انطلق من بنود البيان الوزاريّ للحكومة الحاليّة".