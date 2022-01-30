لبنان

أمرٌ مهم بشأن زيادة بدل النقل.. إليكم ما قاله وزير العمل

Lebanon 24
30-01-2022 | 16:45
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شدّد وزير العمل مصطفى بيرم على وجوب اتخاذ القطاع المصرفي خطوات لإعادة الثقة، وقال: "القطاع المصرفي يُعطي ضمانات لمن يريد أن يضع أموالاً في القطاع.. ولكن، ماذا عن الذين وضعوا أموالهم في السابق؟".
 
وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، أشار بيرم إلى أن "الرسالة الكويتية وجهت إلى لبنان ويفترض أن الدولة هي من تجاوب عليها"، وأردف: "يتحدثون في الرسالة عن الميليشيات والمقاومة ليست ميليشيا، ونحن لا يعنينا الأمر". 
 
وتابع: "لا يوجد أي تدخل عسكري لحزب الله في اليمن، ولماذا يُعاب علينا التدخل في سوريا.. ألم نذهب لقتال داعش وأميركا ظاهرياً تقول إن داعش إرهابية". 
 
وأكد بيرم أن اليد ممدودة للجميع، وقال: "نريدُ أفضل العلاقات مع دول الخليج ولكن علاقات مبنية على الاحترام". 
 
وحول زيادة بدل النقل التي أقرتها الحكومة، قال بيرم: "سنلاحق أي شكوى من أي عامل حول عدم تلقيه بدل النقل الجديد". 
 
 

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