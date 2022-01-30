مقدمات النشرات المسائية

اتجهت الانظار الى الكويت والى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي بحث مجمل القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية فيما الملف اللبناني كان الحاضر الابرز في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد الاجتماع مع تأكيد وزير خارجية الكويت ان الرد اللبناني على المقترحات الخليجية وصل وان الامر متروك لدراسته لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان شاكرا اللبنانيين على التعاون مع الرسالة الخليجية.وفي الداخل تتواصل جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 ويستكمل النقاش غدا خصوصا بعد تعليق المادتين 13 المتعلقة بطلب السلفة لكهرباء لبنان و15 المتعلقة بالشؤون الاجتماعية ويتابع مجلس الوزراء جلساته الاربعاء حيث لن تكون هناك جلسة الثلاثاء بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا في زيارة رسمية فيما يستقبل لبنان غدا أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسينيور بول ريتشارد غالاغير Paul Richard Gallagher في زيارة تعبر عن قلق البابا فرنسيس تجاه لبنان في هذه المرحلة الصعبة.البداية من اجتماع وزراء الخارجية العرب والتأكيد الكويتي ان الرد اللبناني قيد الدرس."الرد اللبناني قيد الدرس من الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان". هذا ما أعلنه وزير الخارجية الكويتية بعد الإجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب. تصريح الوزير الكويتي يدل على أن الوضع اللبناني لا يزال في الصدارة وهو موضع اهتمام دقيق كويتيا وخليجيا وحتى عربيا ودوليا. ووفق معلومات حصلت عليها ال"ام تي في" من أروقة الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب ، فإن الجانب الخليجي إعتبر بصورة أولية أن الرد اللبناني ناقص ودون الذي كان مأمولا منه. مع ذلك فإن دول الخليج تعتبر أنه إذا كان الجواب اللبناني أتى بهذا الشكل لتفادي مشكلة داخلية فإنه يمكن البناء عليه لتطويره لاحقا، على ان يتبعه تحرك من الشرعية اللبنانية إيجابي وعملاني. أما اذا كان الرد اللبناني هو للتملص من التجاوب الحقيقي ولكسب الوقت فإن الرد الخليجي سيكون قاسيا، وقد لا يستلزم أكثر من أربع وعشرين ساعة ليعلن. من جهة ثانية، بات مرجحا أن لا تكون هناك لجنة خليجية- لبنانية للبحث في موضوع سلاح حزب الله كما اقترح لبنان. ذاك أن دول الخليج رفضت الطرح لأنها تريد أفعالا لا أقوالا، ولأنها تريد تدابير عملية لا عراضات كلامية لا تفضي إلى أي نتيجة. فهل السلطة اللبنانية مستعدة للإنتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل؟ماليا، الدولار يواصل هبوطه في السوق السوداء، وقد هبط اليوم الى ما دون ال22 الف ليرة، وهو مستمر على ما يبدو في منحاه التراجعي. لكن اللافت انه ورغم هبوط سعر الدولار اكثر من احد عشر الف ليرة، فان اسعار بعض السلع بقيت على حالها. فاين وزارة الاقتصاد من هذا الاجرام المتمادي المرتكب بحق اللبنانيين؟ وهل على اللبنانيين ان يدفعوا ثمن ارتفاع سعر الدولار مرتين: مرة عند صعوده ومرة ثانية عند هبوطه؟ والسوق السوداء لا تقتصر على الدولار فقط بل تشمل مادة المازوت. وفي عز الشتاء! حتى ان بعض الشركات المستوردة للنفط تعمد الى بيع المازوت باسعار اعلى من تسعيرة وزارة الطاقة وعلى عينك ايها المواطن! فماذا تفعل وزارتا الطاقة والاقتصاد لمكافحة ما يجري.؟ علما ان اسعار المازوت دفعت بعدد كبير من مالكي المولدات الخاصة الى اعلان توقفهم عن توزيع الطاقة واطفاء مولداتهم نهائيا. هكذا وبعد انطفاء كهرباء الدولة، تنطفىء مولدات كثيرة في شهر البرد الاقسى منذ سنوات طويلة. فهل على اللبناني ان يتجمد من البرد والصقيع فيما هو يحترق بنار جهنم السياسيين؟ لذلك ايها اللبنانيون، لا تنسوا ما تعانونه من جراء سياسة الفساد والهدر والصفقات، وعند دخولكم العازل الانتخابي تذكروا جيدا من افقركم و"عتركم" واذلكم، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.وضع لبنان على جهاز الفحص العربي لأخذ خزعة سياسية من رسالة الرد ومطابقتها مع الشروط الخليجية ودراسة قوة مناعتها إذا ما تناولت عقار 1559، وأظهر الاجتماع الوزاري العربي صورة شعاعية عن هدوء لم يعرف ما إذا كانت ستعقبه عاصفة، لكن المواقف الصادرة عن أحد العرب في دولة الكويت احتفظت بالدبلوماسية والانفتاح على سماع الرأي الآخر واقتصرت المعلومات على تسليم الرسالة في اجتماع وزراي مغلق لعشرين دولة في قصر السلام الكويتي وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن الصباح أن الرسالة وصلت، والجواب قيد الدرس.وإلى حين ظهور نتائج الدراسات العربية فإن لبنان قدم ما لديه "وما قلناه قد قلناه".. ولن يكون قادرا على فلسفة الرد أكثر من ذلك وفي غياب المواقف الرسمية فإن التحليلات السياسية وبينها للكاتب سركيس نعوم على الجديد اليوم، أن هذا البلد لن يذهب إلى حرب أهلية من أجل إرضاء هذه المجموعة العربية أو تلك.. مع اعترافنا بجميلها على الداخل اللبناني. ووصف المذكرة بأنها إنذار.. فيما يصر لبنان على ما سماه "تجاهل العارف" والعارفون بالحروب يكررون أقوالهم بعدما جمدوا أفعالهم..وعلى قرقعة السيوف الانتخابية تدور المعارك بمفعول رجعي لتذكر اللبنانيين بمآثر الحرب ونتائجها وقد اختارت القوات اللبنانية افتتاح الموسم الانتخابي بقولها إنها ذاهبة إلى المواجهة مع حزب الله علما أنها في مواجهات سابقة مع آخرين وبالتكافل والتضامن مع العماد ميشال عون في حرب الإلغاء استطاعت أن تدفع بطائفتها إلى الهجرة.. فأصبحت أعداد المسيحيين تربو على عشرين في المئة بعدما كانت تفوق الأربعين. اليوم معركة القوات في جزء منها تقضم الأصوات السنية، والجزء المتبقي تخزنه للمواجهة السياسية مع حزب الله. وهو الموقف الذي رد عليه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم مستبدلا عبارات سابقة، قائلا: هذا البلد هو لنا ولكم، ونحن نقول للقوات اللبنانية إن مشروعنا مواجهة إسرائيل وأذنابها.. ولن نقبل بأن نواجه أحدا في الداخل ليحدث فتنة كما يريد البعض.. فقد وأدنا الفتنة في مجزرة الطيونة التي قامت بها القوات لتجرنا إلى حرب أهلية وفي حال تأكد إجراء الانتخابات فإن الجميع سيحصد شعاراته في صندوق الاقتراع، من حزب الله إلى القوات وبقية الأحزاب والتيارات، والتي صنفها الدكتور سمير جعجع اليوم وغربل مسارها محددا أن كل صوت يذهب إلى التيار الوطني الحر وحزب الله يعني تمديدا لأوجاعه بيده، على اعتبار أن اللبنانيين خففوا من كل آلامهم عندما شاركت القوات في الحكومات السابقة ودورات مجلس النواب ووضع اللبنانيين أمام خيارات أحلاها مر يشق طريقه أيضا في الشارع السني حيث باتت الطائفة الكريمة أمام تأييد بيعة بهاء أو انتظار عودة سعد.. لكأن الإبن الأكبر للرئيس رفيق الحريري سيفني نفسه لتأمين تسعمئة ألف وظيفة للبنانيين، والتي خرج بها شقيقه الأصغر ولن يعود.وعلى الرثاء السني.. الكل يدخل عامل طمأنينة وتهدئة نفوس.. وبعد زيارة مفتي الجمهورية الشيخ محمد عبد اللطيف دريان إلى السرايا الحكومية وتأكيد الرئيس نجيب ميقاتي أن لا مقاطعة للانتخابات.. بدا أن رئيس الجمهورية "غير دريان" بهذا الموقف.. وقصد دار الفتوى لتكرار العبارة نفسها في زيارة غير مسبوقة لرئيس جمهورية منذ ستة وعشرين عاما. ولما كانت الانتخابات تحكم الزيارات والمواقف، فإن حركة أمل اختارت أن تعطي إشارة عبور انتخابية لكن من بوابة التعليم الثانوي الرسمي الحركة فازت بالرابطة.. فقم للمعلم وفه التبجيلا.كل ما يحدث في المنطقة من حولنا مربك، من زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، إلى تطورات حرب اليمن، إلى إعلان مصدر في الخارجية السورية لسبوتنيك عن وصول وزير الخارجية العماني إلى دمشق غدا، وصولا إلى مفاوضات فيينا التي تكاد نتائجها تنعكس على العالم أجمع.في كل من هذه المواضيع رسائل.فليس تفصيلا الحفاوة التي استقبلت بها الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وليس عاديا أن يقول ولي عهد أبو ظبي أن الإمارات وإسرائيل تتبنيان رؤية مشتركة تجاه مصادر التهديد لاستقرار المنطقة، ويجمعهما فهم مشترك لأهمية إتخاذ موقف حازم ضد الميليشيات والقوى الإرهابية.صحيح أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لم يسم الميليشيات والقوى الإرهابية، إلا أن كلامه جاء على وقع قصف الحوثيين أبو ظبي على خلفية تطورات اليمن الميدانية، من دون أن يغفل أحد عن أن الحوثيين مدعومون من إيران.على وقع اللقاء الإماراتي الإسرائيلي، تتوجه الأنظار إلى محادثات فيينا التي تستأنف هذا الأسبوع، بعدما يعود المفاوضون من عواصمهم بأجوبة سياسية، قد تمهد لإتمام الإتفاق النووي بين طهران وواشنطن الذي وصل على الأرجح إلى آخر مرحلة حسب ما أجمع أكثر من طرف معني بملف التفاوض.وسط هذه الأجواء، يصل إلى بيروت هذا الأسبوع، آموس هوكشتين، الوسيط الأميركي في محادثات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهو يفترض أن يعود بجواب إسرائيلي على الطرح اللبناني الذي يمكن تلخيصه بأن يستفيد لبنان من كل حقل قانا مقابل أن تستفيد إسرائيل من كل حقل كاريش، علما أن الوسيط الأميركي تناول هذا الموضوع في إسرائيل اليوم مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار.هذا في وقت لم تتضح بعد صورة رد مجلس التعاون الخليجي على الرد اللبناني المرتبط بورقة الشروط الكويتية.فحتى لو قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أن أجواء لقائه نظيره الكويتي جيدة جدا، يبقى أن لا جواب من السعودية والإمارات حتى الساعة، وهذا الجواب هو الأهم، لا سيما في ما يرتبط بموضوع تنفيذ القرارات الدولية وإنشاء لجنة لبنانية خليجية تعالج المواضيع العالقة.هذا الجواب ستأتي به دولة الكويت التي تتابع الرسالة وردودها، في عملية يجمع كل المتابعين أنها ستحتاج إلى الكثير من الوقت.على مسافة أسبوع واحد من تسلمه الورقة الخليجية لإصلاح ذات البين مع لبنان ردت بيروت عليها برسالة سلمها وزير الخارجية اللبناني إلى نظيره الكويتي.بعد إجتماع الوزيرين عممت معلومات عن أجواء إيجابية سادته وعن تفهمٍ كويتي للأجوبة اللبنانية علما بأن الرسالة - الرد تؤكد الحرص على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية من جهة وعلى السلم الأهلي والاستقرار في لبنان من جهة أخرى.الجانب الكويتي أبدى موقفا إيجابيا من الاقتراح الذي تضمنته الرسالة اللبنانية لجهة تأليف لجنة تواصلٍ وتنسيق مشتركة بين لبنان والدول الخليجية ودراسة الرد على رسالة لبنان تركت لدراستها من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان وفق ما لفت وزير الخارجية الكويتي.إذا ثمة انتظار الآن للموقف الخليجي الرسمي من الرد اللبناني.. فهل تنجح بيروت والعواصم الخليجية في وصل ما انقطع؟!.على المستوى الداخلي ينصب الإنشغال الحكومي على موازنة العام 2022 التي تحط غدا مجددا على طاولة مجلس الوزراء بعدما عـلقت جلسة الأمس على التيار الكهربائي والسلفة التي طلبها وزير الطاقة.أما بعد غد الثلاثاء فيستريح مجلس الوزراء بسبب زيارة حكومية إلى تركيا لتـعقد جلسة أخرى الأربعاء فهل يتصاعد منها الدخان الأبيض إيذانـا بإنجاز الموازنة؟؟.إلى الموازنة لم تغب تداعيات انكفاء الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي والجديد في هذا الشأن تمني البطريرك الماروني ان يكون هذا القرار ظرفيا وان تبقى الطائفة السنية على حماستها للانتخابات.على مستوى الحراك الخارجي بإتجاه لبنان زيارتان مرتقبتان الاسبوع المقبل الأولى لوزير خارجية الفاتيكان والثانية للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية.تبقى إشارة إلى أن الملف اللبناني تطرق إليه الرئيسان الفرنسي والإيراني خلال مكالمة هاتفيه بحسب ما أفادت الرئاسة الايرانية من دون تقديم المزيد من التفاصيل.استراحة الجلسات الحكومية في نقاش الموازنة لم تحد من اصداء ما بين سطور التصريحات حول الارقام وما فيها من ضرائب يجري العمل على تلطيف مصطلحاتها باعتبارها ليست جديدة وإنما هي في سياق تعديل نسبة كل منها لترمى على شماعة سعر صرف الدولار المتروك طليقا من اي قيود.. غير أن معزوفة التصنيفات وعلى رأسها "موديز" تطل برأسها مرة بعد أخرى، لتنذر بأن قرار مصرف لبنان للتدخل في السوق ليس الا عملية مؤقتة لن تحقق استقرارا طويل الأمد، ولن تغير كثيرا في مستويات التضخم.تضخم آخر ولكن على مستوى الخسائر في مالية الدولة تكشفه لائحة طويلة من السلف على مدى عقود باعطائها تارة لمن لا يستحق وطورا لمن لم يسدد ما استلف، حتى اضحت مبالغ تتجاوز خمسة مليارات دولار في مهب المجهول.. وقناة المنار تعرض في نشراتها الرئيسية بدءا من اليوم ولايام مقبلة سلسلة من التقارير حول سلف الخزينة: أين صرفت وكيف فقدت وماذا عن مصيرها خصوصا أن بينها ثمانية وستين بالمئة من حصة مؤسسة كهرباء لبنان.واليوم تعود الارقام إلى المشهد مع مناقشة الحكومة موضوع سلفة خزينة للكهرباء تساوي نسبتها وللمصادفة ثمانية وستين بالمئة قياسا بتلك التي تم استلافها بين عامي خمسة وتسعين وألفين وثمانية عشر..وبعيدا عن التصنيفات والحسابات، تأكيد من نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الانتخابات النيابية في موعدها ولا شيء يعيقها، ونعمل لبناء البلد مع كل ابنائه، ومشروعنا سيبقى محاربة اسرائيل واذناب اسرائيل..أما في الاقليم.. إمعان إماراتي بالغوص في أتون التطبيع مع الصهاينة وكيانهم الغاصب، محطته الجديدة في زيارة رئيس كيان العدو اسحاق هرتسوغ الى ابو ظبي التي لم تستفق بعد ومعها تل ابيب من اصداء اعصار اليمن.مع بدء الشهر الثاني من العام هذا الاسبوع، تدخل البلاد بوتيرة متسارعة في الجو الانتخابي، ذلك ان المؤشرات الملموسة الى احتمال تأجيل الاستحقاق النيابي تبدو الى الآن غائبة.فعلى مستوى التحالفات، بدأت مشاورات المرشحين المناطقيين تتظهر، في وقت ينتظر صوغها على المستوى الوطني قراءة متأنية للمستجدات على الساحة السنية بعد خروج الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد والسباق.واذا كان بروز مرشحين جديين يمثلون الحالة الاعتراضية التي عبرت عن نفسها بعد 17 تشرين الاول 2019 غير واضح المعالم بعد، فالثابت حتى الآن امران:الاول، طغيان صوت الاحزاب التي شاركت لسنوات طويلة في السلطة، كالقوات والاشتراكي وغيرهما، على اصوات المعترضين التغييريين الصادقين، بشكل يضع الناخبين امام مسؤوليتهم في التمييز بين القمح والزؤان، بعد تحرير انفسهم من المؤثرات والضغوطات بأشكالها كافة.اما الامر الثاني، فموجة الترشيح المضحكة-المبكية للورثة السياسيين في مختلف الدوائر، لكن هذه المرة بقناع الثورة وزي الاصلاح.وبعيدا من الشأن الانتخابي، وفي موازاة مواصلة درس الموازنة التي لا تبشر بخير اصلاحي ولا رؤيوي، اتجهت الانظار اليوم نحو الكويت، لرصد التلقف العربي للرد اللبناني على المبادرة الخليجية.