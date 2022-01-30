في طرابلس.. مجهول يلقي قنبلة بجانب مولد كهربائي

أقدم مجهول على القاء قنبلة يدوية في باب التبانة - طرابلس، بجانب مولد كهربائي، وفر الى جهة مجهولة.ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.