"الطاشناق" يتخلّى عن "التيّار" لصالح المر

علمت "الأنباء" الكويتية ان "حزب "الطاشناق" قرّر التخلّي عن تحالفه مع "التيار الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل والانضمام الى المر والآخرين في لائحة واحدة عن دائرة المتن الشمالي".