لبنان

تخبّط مستمرّ

Lebanon 24
30-01-2022 | 17:11
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عكست أرقام مشروع الموازنة التخبط المستمر في المعالجات المالية، وعدم واقعية أرقام الواردات بالمقارنة مع النفقات المؤكدة وبالتالي توقع زيادة العجز أكثر مما توقع أهل الموازنة أنفسهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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