لبنان

مشاورات واجتماعات

Lebanon 24
30-01-2022 | 17:15
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جرت مشاورات وإجتماعات بين مرجعيات روحية وسياسية بقي بعضها بعيداً عن الأضواء بهدف الإسراع بلملمة الوضع في الشارع السنّي إثر إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي وفريقه الحزبي وكتلته النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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