لقاء عون - دريان إيجابي

أكّدت أوساط سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان اتّسم بالايجابية وهو الأول منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية". وحملت زيارة عون وفق هذه الأوساط رسالة إلى دار الفتوى دار الاعتدال بأن "الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهي دائما مع مشروع الدولة وإن الاعتدال هو سيد الموقف وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات بمعزل عن موقف رمز من رموزها وإن كان هو الابرز أي الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية".وأشارت إلى أن "إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام ١٩٩٢ بالنسبة للمسيحيين كما مع تجارب العزل كما حصل مع عزل الكتائب وكان ذلك في مقتبل الحرب".وأشارت إلى أنه "لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا على ما قد يحصل من استغلال لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي".وعُلم أن "المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون".(اللواء)