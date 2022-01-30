لبنان

لقاء عون - دريان إيجابي

Lebanon 24
30-01-2022 | 18:14
A-
A+
Doc-P-913119-637791885818924755.jpeg
Doc-P-913119-637791885818924755.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت أوساط سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان اتّسم بالايجابية وهو الأول منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية". وحملت زيارة عون وفق هذه الأوساط رسالة إلى دار الفتوى دار الاعتدال بأن "الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهي دائما مع مشروع الدولة وإن الاعتدال هو سيد الموقف وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات بمعزل عن موقف رمز من رموزها وإن كان هو الابرز أي الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية".
وأشارت إلى أن "إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام ١٩٩٢ بالنسبة للمسيحيين كما مع تجارب العزل كما حصل مع عزل الكتائب وكان ذلك في مقتبل الحرب".
وأشارت إلى أنه "لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا على ما قد يحصل من استغلال لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي".
وعُلم أن "المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون".
(اللواء)
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2022-01-31
04:07 | 2022-01-31
04:00 | 2022-01-31
03:59 | 2022-01-31
03:42 | 2022-01-31
03:38 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website