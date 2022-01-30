بكركي تُصعّد ومخاوف على كل الإستحقاقات!

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": ترى بكركي في هذه الإنتخابات مناسبة «لقبع المنظومة» التي تحاول «قبع» المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، وتعلم جيداً أن القضية ليست متوقفة على انفجار المرفأ، بل إن السرقة والفساد والهدر وضرب مؤسسات الدولة وتشريع الميليشيات والإستقواء على الأجهزة الرسمية، أمور جعلت الدولة تنهار وأوصلت إلى انفجار المرفأ الذي دمّر العاصمة وحصد أرواح مئات المدنيين الأبرياء.وأمام كل هذه الوقائع سيلجأ سيّد الصرح إلى تصعيد مواقفه وعظاته كي يستكمل مسيرة توعية الشعب، لأن الشعب اللبناني مغلوب على أمره وبحاجة إلى راعٍ ليدلّه على الطريق الصحيح، لكن لن تصل خطوات الراعي إلى حدّ التدخل في الإنتخابات النيابية وتفضيل اسم على آخر، بل يعتبر أن الناس عليها أن تعرف من تختار.وتتخوّف بكركي من استعمال قضية عزوف الرئيس سعد الحريري عن الترشّح ومقاطعة تياره للإنتخابات من أجل ضرب الإستحقاق الإنتخابي واستعماله كشماعة للقول إن هذه الإنتخابات غير ميثاقية.ستكثر الزيارات الإنتخابية إلى بكركي لأخذ البركة، وسيكرّر الراعي المواقف نفسها على مسامع كل المرشحين، وهي إلتزام الحياد والعمل لإنقاذ الوضع ودعم مشروع الدولة وعدم السماح لسيطرة السلاح غير الشرعي على الحياة السياسية، وبالتالي فإن الراعي قال كلمته ويبقى على الناس الإختيار في صناديق الإقتراع.