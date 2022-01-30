الاسمر :رفع الضرائب والرسوم غير مقبول

قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ل"الديار"ليس مسموحا ان تفرض ضرائب جديدة وترفع الرسوم في الوقت الذي نرى فيه المؤسسات تتداعى من المياه الى الاتصالات الى الكهرباء والمعاناة التي تعانيها هذه المؤسسات من تأمين ادنى الخدمات وفقدان المازوت لعملها ان بالنسبة للهاتف الثابت او الخليوي او بالنسبة للانترنت وتأمين التغطية والصيانة .لذلك فأن رفع الضرائب والرسوم غير مقبول خصوصا بالنسبة للدولار الجمركي على سعر المنصة مما سيؤدي الى ارتفاع السلع وقهر المواطن الذي لم يعد لديه القدرة الشرائية على شرائها فكيف مع زيادة الضرائب والرسوم .واضاف الاسمر :اذا كان هناك من ايجابية لهذه الموازنة هو صدورها لاننا لا يمكن ان نستمر دونها من اجل الانتظام المالي السليم لكن سلبيتها انها تعتمد على الضرائب ولا تحفز الاستثمار ولا تشجع القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة ولا تركز على الاوضاع الاجتماعية والصحية والتربوية ،مثل دعم الضمان وتعاونية الموظفين والعمل على المشاريع الاجتماعية ومعالجة البطالة وتحويل نظام التقاعد الى قانون المعاش التقاعدي.واكد الاسمر ان الاتحاد العمالي العام باشر اتصالاته مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لتحسين الامور التي تهم الشعب اللبناني قبل وصول مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي وقد وجدنا الاذان الصاغية التي نأمل ان تترجم بتعديل في بعض المواد المجحفة بحق هذا الشعب خصوصا المادة ١٣٥التي تعطي اساس الراتب للقطاع العام مقابل الراتب الشهري دون متمماته.كما اننا تمكنا من ان تكون الاستفادة من ذلك لكل القطاع العام الذي يعطي نصف شهر عن كل شهر بحده الادنى مليون ونصف وحده الاقصى ٣ملايين ليرة وطبعا تدخلنا لانتاج اتفاق يختص بالقطاع الخاص اي اعطاء مبلغ مقطوع لموظفيه وتوصلنا مع المدير العام للضمان بأن المبلغ المقطوع سيؤمن له الف مليار ليرة وهذا ما سيؤدي الى رفع تعريفات الضمان بالنسبة للطبابة والاستشفاء.وطالب رئيس الحكومة والوزراء مجتمعين بـ "التأكيد عدم الغاء المادة 124 تحت طائلة الدعوة الى التحرك الشعبي وإعلان الإضراب الفوري لكل القطاعات الإنتاجية الرسمية والخاصة التي يمسّها إلغاء هذه المادة بطبابة واستشفاء معتبرا ان اقرار الدولار الجمركي على سعر المنصة سيكون كارثيا وسيؤدي الى اتخاذ خطوات تصعيدية لان اقراره يعني ارتفاع اسعار السلع بطريقة كبيرة.واليوم سيشارك الاسمر في حراك المتعاقدين ولجنة متعاقدي الاساسي والمستعان امام وزارة التربية كما يشارك في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده اتحاد النقل البري كما سيترأس اجتماع هيئة المكتب في الاتحاد .ثم بعد ذلك سيجتمع الاتحاد مع الرئيس ميقاتي.