لبنان

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد!

Lebanon 24
31-01-2022 | 00:01
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، جرد مربين - الهرمل،  الهرمل - سير الضنية، معاصر الشوف - كفريا وتنورين - حدث الجبة. 

كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، وطريق ترشيش - زحلة سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.
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