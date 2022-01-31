إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد!

أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، جرد مربين - الهرمل، الهرمل - سير الضنية، معاصر الشوف - كفريا وتنورين - حدث الجبة.كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، وطريق ترشيش - زحلة سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.