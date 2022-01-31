ثلاث إصابات نتيجة إختناق داخل أحد الأبنية في بلدة القلمون

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل أحد الأبنية في بلدة القلمون ممّا أدى إلى إصابة ثلاث أشخاص باختناق. وقد عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ في جهاز الطوارئ والإغاثة وفوج الإطفاء - طرابلس على إطفاء الحريق وإخلاء المدنيين.