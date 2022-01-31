تأكيد ميقاتي ان الانتخابات في موعدها ولا مقاطعة سنيّة حرّك الاتصالات السياسية

لا يزال الموقف الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عيد اللطيف دريان يوم الجمعة الفائت يتفاعل في الاوساط السياسية والشعبية لا سيما لجهة تأكيده "ان الانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في ١٥ أيار المقبل وان لا دعوة الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح" .

وفي هذا السياق كثف عدد من النواب اتصالاته تمهيدا للترشح ، فيما تعكف احزاب وتيارات على اعادة بلورة موقفها في ضوء التطورات المستجدة خصوصا على الساحة السنية.

في هذا السياق تتكثف الاتصالات بين القيادات السنية لاستكمال بلورة الموقف المفترض استكماله لا سيما في ضوء اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق مشاركته في الحياة السياسية.