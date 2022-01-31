تكبيل وتهديد وسرقة.. هذا ما حصل أمس في الماكدونالدز حارة صخر

علم موقع "لبنان 24" أنه وعند الساعة 1.30 من بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين اقدم 3 اشخاص مجهولين ومسلحين على الدخول الى مطعم الماكدونالد في حارة صخر، وعمدوا الى تكبيل الموظفين وتهديدهم بقوة السلاح وسلبوا من الخزنة مبلغ 25 مليون ل.ل وفروا الى جهة مجهولة.