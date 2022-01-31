كورونا يتغلغل في المدارس.. واصابات لمن هم دون 10 سنوات

على وقع الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات بفيروس كورونا، والذي تخطى في الايام الماضية عتبة الـ9 الاف اصابة، أشارت المعلومات الى ان عدداً كبيراً من المدارس في لبنان سجل اصابات داخل صفوفه، الاّ ان المفارقة هذه المرة كانت في أن اطفالاً بعمر الـ5 سنوات الى 10 سنوات اصيبوا بالفيروس، وقد بدت عليهم أعراض قوية.