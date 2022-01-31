بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب بعد "الهجوم" على طاقمه... هذا ما جاء فيه

أوضح مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي " بتاريخ 30/1/2022 ليلا، تعرض الجسم الطبي والتمريضي في قسم الطوارئ لمستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب الجامعي لإعتداء سافر بالهجوم والتكسير والضرب أثناء تقديمهم العناية الطبية للمرضى، مما أدى الى اصابات في الطاقم الطبي والتمريضي".وأسفت إدارة المستشفى في بيان "لحصول هذا الاعتداء في ظل ما يقدمه الجسم الطبي والتمريضي من تضحيات لأجل معالجة وبلسمة آلام أهلنا الأعزاء، وقد أحلنا المسألة الى الجهات القضائية المختصة وسنطالب بأقصى العقوبات في حق المعتدين".