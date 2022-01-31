لبنان

بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب بعد "الهجوم" على طاقمه... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:10
A-
A+
Doc-P-913202-637792172140068660.jpg
Doc-P-913202-637792172140068660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي " بتاريخ 30/1/2022 ليلا، تعرض الجسم الطبي والتمريضي في قسم الطوارئ لمستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب الجامعي لإعتداء سافر بالهجوم والتكسير والضرب أثناء تقديمهم العناية الطبية للمرضى، مما أدى الى اصابات في الطاقم الطبي والتمريضي".
 
وأسفت إدارة المستشفى في بيان "لحصول هذا الاعتداء في ظل ما يقدمه الجسم الطبي والتمريضي من تضحيات لأجل معالجة وبلسمة آلام أهلنا الأعزاء، وقد أحلنا المسألة الى الجهات القضائية المختصة وسنطالب بأقصى العقوبات في حق المعتدين".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2022-01-31
04:07 | 2022-01-31
04:00 | 2022-01-31
03:59 | 2022-01-31
03:42 | 2022-01-31
03:38 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website