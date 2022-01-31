نائب حزب الله يتحدث عن الدولار الجمركي...ماذا قال؟

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي، "العمل على تخفيف وطأة المعاناة على الطبقات الفقيرة والمهمشة"، وقال إن "إقرار بند الدولار الجمركي سيكون قاسيا على الناس".وكشف في حديث لـ"اذاعة النور"، أنّ "النقاش الان هو حول قيمة هذا الدولار وهناك اتجاه لوضعه ما بين 10 و 12 ألف ليرة وهذا موقف متمسكون به".وشدد الموسوي على "أننا نريد أن تكون هذه الموازنة متوازنة وسنناقش الموازنة بندا بندا وما يتطلب إلغاءه سنلغيه وما نستطيع تعديله سنعدله".وأضاف: "نحن اطلقنا جرس انذار مسبق عن الانفلاش في بنود الموازنة وموقفنا الثابت والاساسي عدم تحميل المواطنين المزيد من الضرائب".وأشار إلى أنهم "مشاركون بشكل فعال وحيوي مع الاطراف الاخرى حيث استطعنا شطب بعض البنود وتعديل البعض الاخر".