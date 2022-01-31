هل من تسعيرة جديدة للمحروقات اليوم؟

قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنه "لن يصدر هذا الصباح أي جدول جديد لأسعار المحروقات"، موضحة أن "التوجه المعتاد سيكون لإصدار الجدول صباح غدٍ الثلاثاء".

ولفتت المصادر إلى أن "أي تقلبات كبيرة في سعر الدولار تقتضي وضع جدولٍ جديد، إلا أن التسعيرة الحالية ما زالت ضمن سياقٍ واحد، وبالتالي لا حاجة لإصدار جدول اليوم لأن التقلبات طفيفة جداً".