وزير المال يكشف أمراً مهماً عن الدولار الجمركي.. ما هو؟

نقلت قناة الـ"MTV" عن وزير المال يوسف خليل قوله إنه "لا قرار مسبقاً بتحديد الدولار الجمركي على خلاف ما يتم تداوله حتى الآن".

ويأتي كلام خليل وسط انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث يُستكمل البحث لدراسة الموازنة العامة للعام 2022.

ويبحث المجلس في جلسة اليوم في سلفة الكهرباء والتقديمات الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً والدولار الجمركي.

إلى ذلك، ذكرت قناة الـ"MTV" أنه "من المتوقع أن تنتهي مناقشة الموازنة يوم الأربعاء المقبل"، مشيرة إلى أنه "من المرتقب أن يقدم وزير الطاقة وليد فياض إيضاحات بشأن وجهة صرف سلفة الكهرباء وكيفية توزيع الإيرادات التي قد تنجم عن زيادة التعرفة".