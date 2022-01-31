بعد أضرار العاصفة في بسكنتا... كنعان اتّصل بـ ميقاتي واللواء خير!

اتصل النائب ابراهيم كنعان صباح اليوم برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، لمتابعة قضيّة الأضرار التي خلّفتها العاصفة الثلجيّة الأخيرة في أعالي بلدة بسكنتا.



وتلقّى كنعان وعداً من ميقاتي بإرسال فريق الى المكان لمعاينة الأضرار وتحديدها، تمهيداً لعرض طلب التعويضات على مجلس الوزراء في أسرع وقت.