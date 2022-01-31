لبنان

وفاة رئيس مركز الامن العام في قرطبا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-01-2022 | 03:10
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استفاقت بلدة قرطبا الجبيلية على خبر وفاة ابنها، رئيس مركز الامن العام في البلدة الرائد روجيه شربل الخوري نتيجة مضاعفات فيروس كورونا على الرئتين، وفق مندوبة "لبنان 24".
وكان قد جاء فحص الكورونا الخاص به الصادر  في ٢٧ / ١ / ٢٠٢٢ سلبيا أي أنه قد تعافى من الفيروس، غير أن وفاته جاءت نتيجة مضاعفات كورونا على الرئتين.

لبنان

تعازي ووفيات

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