وقفة للأساتذة المتعاقدين أمام سرايا الهرمل

نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي، يومهم الأول من الإضراب المفتوح، بوقفة أمام سرايا الهرمل.



ودعا الأساتذة إلى: إقرار دفع بدل النقل للمتقاعدين، دفع المنحة الاجتماعية وغيرها من المطالب الأخرى التي دعا إليها المتعاقدون في القطاعات كافة، مؤكدين استمرارهم في الإضراب المفتوح حتى تحقيق كامل المطالب.