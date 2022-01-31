بيانٌ من "الأمن العام".. هذا ما جاء فيه

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، اليوم الإثنين، عن تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام اعتباراً من تاريخ 1/02/2022 ولغاية تاريخ 28/02/2022.

ووفقاً للبيان، تقدّم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل.