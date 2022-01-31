علامة: من المؤسف تكرار الإعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي

غرد عضو كتلة "التنمية والتحربر" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر ": من المؤسف تكرار الإعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي الذين لم يبخلوا يوما بجهد في سبيل خدمة المريض حتى مع إشتداد أزمة كورونا وعلى الجهات الأمنية والقضائية التدخل لحماية العاملين في المستشفيات حيث بات ذلك سببا إضافيا يدفعهم للهجرة ومغادرة المؤسسات الاستشفائية".

من المؤسف تكرار الإعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي الذين لم يبخلوا يوماً بجهد في سبيل خدمة المريض حتى مع إشتداد أزمة #كورونا وعلى الجهات الأمنية والقضائية التدخل لحماية العاملين في المستشفيات حيث بات ذلك سببا إضافياً يدفعهم للهجرة ومغادرة المؤسسات الاستشفائية.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/JSm3piBl5S — فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) January 31, 2022