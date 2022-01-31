علامة: من المؤسف تكرار الإعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي

من المؤسف تكرار الإعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي الذين لم يبخلوا يوماً بجهد في سبيل خدمة المريض حتى مع إشتداد أزمة #كورونا وعلى الجهات الأمنية والقضائية التدخل لحماية العاملين في المستشفيات حيث بات ذلك سببا إضافياً يدفعهم للهجرة ومغادرة المؤسسات الاستشفائية.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/JSm3piBl5S
— فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) January 31, 2022
من المؤسف تكرار الإعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي الذين لم يبخلوا يوماً بجهد في سبيل خدمة المريض حتى مع إشتداد أزمة #كورونا وعلى الجهات الأمنية والقضائية التدخل لحماية العاملين في المستشفيات حيث بات ذلك سببا إضافياً يدفعهم للهجرة ومغادرة المؤسسات الاستشفائية.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/JSm3piBl5S