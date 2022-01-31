لقاء بين عون ووزير الدفاع.. هذا ما تطرّق إليه البحث

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الدفاع موريس سليم، وعرض معه الأوضاع الأمنية، واطلع منه على نتائج متابعته لحقوق العسكريين وخصوصاً المتقاعدين، وأبلغه موافقة مجلس الوزراء على منح مساهمة اجتماعية للمتقاعدين تساوي أساس الراتب اسوة بالعسكريين بالخدمة الفعلية.