مسلسل سرقة الاسلاك الكهربائية تابع... هذا ما حصل في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة اسلاك كهربائية في سهلّ عكار ببلدة تلّ معيان والتي تغذي بلدات الكنيسة، تل بيبي والشيخ زنّاد. وفروا الى جهة مجهولة.