لبنان

مسلسل سرقة الاسلاك الكهربائية تابع... هذا ما حصل في عكار

Lebanon 24
31-01-2022 | 03:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة اسلاك كهربائية في سهلّ عكار ببلدة تلّ معيان والتي تغذي بلدات الكنيسة، تل بيبي والشيخ زنّاد. وفروا الى جهة مجهولة.
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