الملحق الثقافي الايراني عرض مع المطران صليبا للحوار الاسلامي - المسيحي

زار الملحق الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي يرافقه عضو رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد حميد نظري مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس مار ثاوفيلوس جورج صليبا، وتناول البحث آفاق الحوار الإسلامي- المسيحي، مجالات التعاون الثقافي والفكري والديني وكيفية تعزيز العمل المشترك لبناء افضل العلاقات الإسلامية - المسيحية.وأمل المطران صليبا ان "تتضافر الجهود لوضع الاسس المتينة للتقارب الاسلامي- المسيحي"، مقدرا دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في نشر ثقافة الحوار والتلاقي.بدوره، شكر مرتضوي للمطران صليبا "مشاعره النبيلة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساعيه لارساء ثقافة الحوار الإسلامي - المسيحي"، مثنيا على "دور كنسية السريان الارثوذكس في التأسيس لمجتمع ينشد مبدأ الحوار والتفاهم ونشر ثقافة المحبة ومساندة المظلومين لاي طائفة انتموا".وعرض مرتضوي خلال اللقاء انشطة ايران في مجال الحوار الإسلامي - المسيحي وتقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني المؤمن بالحوار والتفاهم بين الاديان والثقافات.وفي ختام اللقاء تم تأكيد "ضرورة التواصل لما فيه خير الشعبين اللبناني والإيراني".وقدم مرتضوي هدية للمطران جورج صليبا عبارة عن مجموعة كتب من إصدارات المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان.