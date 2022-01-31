منذ 3 أيام... طرابلس من دون كهرباء!

يشكو أهالي وأصحاب المؤسسات والتُجار في مدينة طرابلس من إنقطاع التيار الكهربائي من أحياء المنطقة لأكثر من ثلاثة أيّام دون معرفة الأسباب، وفق مندوبة "لبنان 24".



وطالبَ الأهالي الشركة المعنيّة بضرورة إيضاح الأمور وتزويدها بالكهرباء في ظلّ الطقس البارد والتقنين المستمر من قبل اصحاب المولدات.