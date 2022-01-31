لبنان

البابا فرنسيس يلتقي المونسنيور ميشال عون

Lebanon 24
31-01-2022 | 04:30
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" لدى الكرسي الرسولي ان البابا فرنسيس يلتقي في هذه الاثناء، مطران جبيل المونسنيور ميشال عون.
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البابا

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